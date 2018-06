Mondello e Sferracavallo: scatta la raccolta differenziata per ristoranti, bar e lidi

A Mondello e Sferracavallo è ufficialmente partita la raccolta differenziata per le attività commerciali. Un'ordinanza del sindaco Leoluca Orlando stabilisce orari, esposizione dei rifiuti e giorni di conferimento delle frazioni di raccolta differenziata (scarti alimentari, carta-cartone, plastica e metalli, vetro) per le cosiddette utenze non domestiche: lidi, circoli, strutture ricettive, bar, ristoranti.

Il via libera dell'amministrazione comunale è arrivato dopo un periodo di servizio sperimentale avviato dalla Rap nelle località balneari. Il servizio, fa sapere l'azienda di piazzatta Cairoli, è attivo da ieri. A Mondello, il perimetro in cui è prevista la raccolta differenziata domiciliare è compreso tra viale Margherita di Savoia (tratto piazza Caboto - piazza Valdesi), piazza Valdesi, viale Regina Elena, via Torre Mondello, via Piano di Gallo, via Gallo, piazza Mondello, via Mondello (tratto piazza Mondello - viale Principe di Scalea), viale Principe di Scalea. A Sferracavallo le strade interessate sono via Barcarello, via Scalo Sferracavallo, piazza Marina a Sferracavallo, piazza SS. Cosma e Damiano, piazza Beccadelli, via Torretta, via Plauto (tratto piazza Marina di Sferracavallo - rotonda).

Intanto Palermo Ambiente sta conducendo le attività di sensibilizzazione e informazione, con la distribuzione di materiale informativo in cui vengono messi nero su bianco orari e modalità di conferimento a Mondello e Sferracavallo. Per informazioni è disponibile un numero di telefono: 091-326905. La Rap inoltre sta potenziando su strada le "campane" della raccolta differenziata nelle due borgate marinare.

"Mi auguro che da parte dei commercianti e di tutti i cittadini delle due borgate marinare venga una risposta positiva a questa importante iniziativa della Rap - dichiara il sindaco Leoluca Orlando -​. Ancora una volta a fare la differenza saranno le scelte dei cittadini di Palermo ai quali l'amministrazione e l'azienda stanno dando un nuovo strumento ed una nuova opportunità per dare decoro e pulizia alla nostra città".

Intanto dai dati del "porta a porta" nell'area del progetto "Palermo Differenzia 1", circa 130mila abitanti serviti, emerge che nel 2016 e nel 2017 si è assistito ad una minore partecipazione dei cittadini: circa il 7% in meno rispetto al 2015, con percentuali di raccolta differenziata comunque oscillanti fra il 54% e il 47%. Considerato il tasso di migrazione - ovvero di non partecipazione degli utenti alla raccolta differenziata (circa il 50% degli utenti) - il dato "reale" attesta la raccolta differenziata fra il 20 e 25%.