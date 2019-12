Il grande cuore dei palermitani: donati oltre 190 mila pasti per i poveri

I palermitani hanno donato ben 192 mila pasti, il 2,4% in più rispetto al 2018, al Banco alimentare. E' questo il dato super positivo della raccolta effettuata ieri pomeriggio dai volontari dell'associazione nei supermercati cittadini. La 23esima colletta alimentare è andata bene in tutta l'Isola dove sono stati più di 1.100 i punti vendita interessati e più di 447 le tonnellate di cibo raccolte.

“Il grande cuore dei siciliani - ha commentato Pietro Maugeri, presidente del Banco alimentare della Sicilia Onlus - si conferma pronto alla generosità a dispetto della crisi. Sono contentissimo della dimostrazione di gratuità a cui abbiamo assistito ieri in mille e mille volti festanti che hanno dati vita a un vero spettacolo di carità. Quest’anno abbiamo raccolto più di 447 tonnellate di cibo registrando, in Sicilia, un incremento del +0,3% rispetto al 2018. Ma ci sono state alcune province, come Catania e Palermo, nelle quali le percentuali raccolte sono molto molto più alte. Forse per la presenza di nuove catene nella grande distribuzione - ha continuato Maugeri - o forse, ed è a questo che vogliamo credere con tutto il cuore, perché le persone stanno imparando a conoscerci di più e starci più vicino grazie ai social e alla stampa. Ieri ho visto che tantissimi, per non dire quasi tutti, hanno donato qualcosa - ha concluso il presidente sacrificando la loro spesa. E questa, per me, è stata una vera emozione”.

Per la Colletta19 in tutta la Sicilia sono stati raccolti 894.258 pasti con un incremento pari a +0,3% rispetto alla Colletta 2018. Pasti che verranno distribuiti ai più poveri tramite le 725 strutture caritative convenzionate con i due Banchi della Sicilia. Il raccolto per città: Agrigento 74.092 pasti (-6,3% rispetto al 2018); Caltanissetta 45.684 pasti (+7,3% rispetto al 2018); Catania 199.482 pasti (+6,8% rispetto al 2018); Enna 26.456 pasti (-6,6% rispetto al 2018); Messina 113.144 pasti (-3,1% rispetto al 2018); Palermo 192.000 pasti (+2,4% rispetto al 2018); Ragusa 66.858 pasti (-5,2% rispetto al 2018); Siracusa 62.158 pasti (-9,1% rispetto al 2018) Trapani 111.042 (+2,1% rispetto al 2018). Il Banco Alimentare in Sicilia, tramite le 725 strutture caritative convenzionate, aiuta 226.780 persone, di questi 42.138 sono bambini da 0 a 15 anni, 172.569 persone da 15 a 65 anni e 12.073 è il numero degli assistiti sopra i 65 anni.

L'Sms solidale

Il numero 45582 rimarrà attivo per sostenere i costi di trasporto e stoccaggio della Colletta fino a lunedì 3 dicembre. (Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun Sms inviato da cellulari Wind Tre, Tim, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 euro per le chiamate da rete fissa Twt, Convergenze, PosteMobile, e di 5 e 10 euro da rete fissa Tim, Wind Tre, Fastweb, Vodafone e Tiscali).