"Dona la spesa", torna la raccolta di beni di prima necessità per i poveri

Il 5 maggio, all’ingresso dei punti vendita Coop, alcuni volontari - individuabili grazie alle apposite pettorine - distribuiranno gli shopper per la raccolta e un volantino con l’elenco dei prodotti da donare. Torna “Dona la spesa”, iniziativa promossa da Coop Alleanza 3.0 in collaborazione con le istituzioni locali. Le donazioni andranno in favore di persone e famiglie in difficoltà, rimanendo all’interno della stessa comunità che partecipa alla raccolta.

Si potranno destinare generi di prima necessità non deperibili: olio, tonno e legumi in scatola, farina e zucchero, biscotti e prodotti per la colazione, pasta e riso, alimenti a lunga conservazione, articoli per l’igiene della persona e della casa, e per l’infanzia.

Queste le associazioni e gli enti coinvolti a Palermo: Caritas Bagheria e Associazione Missione San Francesco (al Forum), Associazione San Giovanni Apostolo e Carità S. Annibale (La Torre), Comunità Sant'Egidio (Bagnasco), Gli Angeli della Notte (Sperlinga), Parrocchia San Paolo Apostolo (Fante), Associazione Kala (Di Marzo). Lo scorso anno, Coop Alleanza 3.0 e Coop Sicilia hanno organizzato due raccolte di beni di prima necessità – la prima a maggio la seconda a ottobre – raccogliendo complessivamente quasi 479 tonnellate di prodotti. Un gesto semplice, di routine, come quello di fare la spesa può avere un grande valore: il sostegno a chi si trova in difficoltà. È questo lo spirito della raccolta.