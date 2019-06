Bimbi con la sindrome di Down diventano poliziotti per un giorno

Hanno indossato il cappellino degli agenti, visto i mezzi usati dalle pattuglie ogni giorno e fantasticato sul loro futuro. Per un giorno la Questura ha aperto le porte a una delegazione dell'Associazione italiana persone down di Termini Imerese. L'iniziativa nell'ambito del progetto "Attività ed iniziative di prossimità".

In un primo momento, i bambini e i loro familieri hanno visitato i locali del 4° reparto volo Boccadifalco, dove è stato possibile consumare una merenda e fare alcune suggestive foto all’elicottero della polizia. Successivamente il gruppo si è spostato nei locali del reparto Mobile presso la caserma Lungaro, dove i piccoli ospiti hanno avuto l’opportunità di conoscere i veicoli e il materiale in dotazione agli agenti. Hanno anche potuto indossare, in un’atmosfera festosa, parte degli accessori delle uniformi della polizia a bordo dei mezzi di servizio. L'evento, che ha riscosso grande successo tra tutti i partecipanti, si è concluso con il pranzo consumato presso la mensa della caserma.