Quarant'anni senza Peppino, gli studenti nel casolare dove Impastato fu ucciso

Ricorre oggi il 40simo anniversario della morte di Peppino Impastato, militante di Democrazia proletaria, giornalista, fondatore di Radio aut, ucciso dalla mafia a Cinisi il 9 maggio '78 quando aveva 30 anni. Lo stesso giorno in cui a Roma fu ritrovato il corpo senza vita di Aldo Moro. Per il delitto sono stati condannati i mafiosi Vito Palazzolo e Gaetano Badalamenti. ''La casa memoria Felicia e Peppino Impastato'' oggi ha organizzato, dalle ore 10, un presidio nel casolare dove Impastato venne ucciso. A seguire la premiazione dei vincitori del bando scuole. Il casolare rimarrà aperto, con la collaborazione del Cricd (Centro Regionale per l'Inventariazione, la Catalogazione e la Documentazione) dell'assessorato regionale ai Beni culturali, fino a venerdì prossimo. Alle 16 il corteo che dalla sede di Radio Aut a Terrasini arriverà alla Casa memoria Felicia e Peppino Impastato a Cinisi, dove si svolgeranno gli interventi conclusivi ed un collegamento con la famiglia Regeni e l'avvocato Alessandra Ballerini.

Il casolare dove la notte tra il'8 e il 9 maggio si trova a Cinisi, di fronte alla pista dell’aeroporto Falcone-Borsellino. Negli anni il luogo è diventato meta di tantissime persone che hanno voluto conoscere più a fondo la storia del militante e rendergli omaggio. Grazie alla collaborazione con il Comune di Cinisi e alla disponibilità della proprietaria del casolare Luisa Venuti, questo luogo di memoria oggi è anche ieri è stato aperto al pubblico. Solitamente è chiuso anche se casolare è stato dichiarato nel 2014 luogo di interesse culturale dall’Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana. Da anni si parla di comprarlo, espropriarlo ma ancora non si è riusciti nè a trovare un accordo tra le parti né ad imporre una decisione dall’alto.

In questo luogo oggi i giovani sono i protagonisti insieme all'associazione “Casa Memoria Peppino e Felicia Impastato” del presidio che oggi anno si tiene qui. Sono così tanti che il terreno attorno al casolare non basta a contenerli. Con orgoglio portano al collo dei cartoncini con la scritta “sulle orme dei veri eroi”, si scattano delle foto di gruppo con i cartelloni e gli striscioni che hanno realizzato per l’occasione: “chi è in silenzio è complice”, “no all’omertà”, “lealmente insieme”. C’è il liceo Meli, il Pecoraro, l’I.C. Nino Navarra e molti altri. Oltre all’associazione che ha organizzato il presidio c’è Umberto Santino, fondatore del centro Impastato, ci sono alcuni compagni di Peppino, c’è Danilo Sulis, presidente di Radio 100 Passi e c’è Giovanni Impastato, fratello del militante assassinato. “Le idee e il coraggio di Peppino hanno cambiato sulle nostre gambe - dice Santino rivolgendosi ai tanti ragazzi che lo ascoltano - adesso dovranno camminare sulle vostre gambe”.

''Il 2018 è un anno importantissimo - dice il fratello di Peppino, Giovanni, sul sito della casa memoria - perchè nel quarantesimo anniversario dell'uccisione mafiosa di Peppino vogliamo passare il testimone coinvolgendo un'intera generazione con il suo messaggio, che non è stato solo di impegno civile e di lotta politica, ma anche un messaggio educativo per tutti i giovani che vogliono ancora cambiare il mondo. Per questo stiamo lavorando quotidianamente con tantissime scuole raccontando la storia di Peppino e ascoltando la voce di molti allievi e allieve di ogni età. Per questo incontriamo tanti ragazzi e ragazze a Casa Memoria, come ha voluto mamma Felicia, perché saranno loro che, 'con la cultura e tenendo la schiena dritta', costruiranno un futuro migliore''.

''Con questo anniversario - continua - daremo a tantissimi giovani la possibilità di conoscere i luoghi dove Peppino è stato ucciso, dove si era impegnato contro la mafia e per il cambiamento e dove noi abbiamo continuato a lottare. Vogliamo coinvolgere la 'Meglio Gioventù' con l'impegno, ma anche con l'aggregazione. Tra convegni, dibattiti, libri, musica e mostre e mobilitazione. Era questo quello che Peppino faceva, era così che metteva in movimento tanti ragazzi e ragazze della sua generazione e adesso toccherà ad una nuova generazione far sentire la sua voce e la voce di chi spera ancora e si impegna per la giustizia e la libertà''.

Anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ricorda Impastato. "A quaranta anni dalla morte per mano mafiosa - afferma Orlando - Peppino Impastato resta un modello di impegno contro la mafia. Impegno politico, impegno culturale, impegno sociale, impegno nelle istituzioni. A quaranta anni da quella morte, la sua vicenda e i tanti gravi depistaggi subiti dall'inchiesta giudiziaria restano un simbolo di come la mafia abbia assunto in passato il volto dello Stato e lo Stato il volto della mafia. Oggi, grazie all'impegno di tanti tanto sul fronte dell'impegno civile quanto sul fronte dell'impegno giudiziario, quello sembra un passato lontano, ma sappiamo - conclude - che la mafia non è vinta e che non è possibile abbassare la guardia, anche nel nome di Peppino e di Felicia Impastato".

“C’è ancora bisogno dell’esempio di Peppino Impastato, oggi più che mai", questo quanto afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, di Liberi e Uguali. “Oggi - prosegue il leader di SI - che le mafie hanno messo il doppiopetto e la cravatta. Oggi che ritornano a prendere il controllo di interi quartieri delle città. Oggi che le mafie si nascondono nelle grandi gare d’appalto, indirizzano le grandi opere utili solo a gonfiare le loro tasche e quelle di boiardi e politici consenzienti. Oggi che come ieri l’Italia è soffocata dalla corruzione - conclude Fratoianni - il coraggio di Peppino serve ancora".