Quarta catechesi itinerante rivolta ai giovani, interverranno Maria e Martin Milone e Maria Pina Fadale

Quarto appuntamento per i giovani, ai quali è rivolto il ciclo di catechesi itineranti organizzato dalla casa editrice di Termini Imerese We Can Hope. Il 10 maggio interverranno Maria e Martin Milone e Maria Pina Fadale, co autori del volume "Giovani e Vangelo. In cammino verso il Sinodo 2018".