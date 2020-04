Quarantena nell'ex hotel dei Graviano: al San Paolo Palace 8 ospiti positivi al virus

Quarantena nell'ex hotel dei fratelli Graviano: al San Paolo Palace sono arrivati otto ospiti positivi al Covid-19. Si tratta di soggetti positivi al virus ma asintomatici o guariti che non devono stare più in ospedale. Per due settimane rimarranno nell'albergo di via Messina Marine, da anni tolto dallo Stato ai boss mafiosi di Brancaccio e oggi gestito da una società per conto dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati.

La struttura alberghiera ha chiuso un accordo con la Regione siciliana per una temporanea riconversione durante l'emergenza. Delle 240 camere esistenti, la Regione al momento ne ha chieste 150. I primi ad occuparle sono delle persone positive al virus, ma asintomatici, in parte residenti in città e in parte in provincia, più alcuni dei guariti provenienti dall'ospedale di Partinico e in attesa del risultato del secondo tampone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.