Mercatini, l'annuncio di Orlando: "Da lunedì bancarelle in tutti i quartieri"

"Ancora una volta, in piena e totale applicazione delle normative in continua evoluzione, e delle disposizioni date dalle autorità competenti, si è deciso che da lunedì prossimo riprendano le attività mercatali in tutte le aree e per i soggetti autorizzati". Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando, al termine di un incontro con una delegazione di rappresentanti dei ambulannti dei mercatini rionali.

Finora sono stati autorizzati 10 mercatini su 24, adesso le bancarelle potranno essere montate in tutte le aree autorizzate dal Comune. Per quelli già attivi non sono mancati i disagi e le contestazioni, come ieri nella Sesta circoscrizione, dove ieri non si è concretizzato lo spostamento del mercatino di viale Francia in via Monti iblei a causa della mancanza di segnaletica.

"Abbiamo preso atto del nuovo quadro normativo dato dai più recenti provvedimenti nazionali e regionali che mantengono unicamente le prescrizioni legate al distanziamento sociale e alle note misure precauzionali per ridurre il rischio di contagio", ha detto Orlando.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nelle prossime ore, gli uffici del Comune prepareranno un vademecum che servirà come punto di riferimento rispetto agli obblighi da rispettare, "con lo spirito di facilitare il lavoro dei commercianti e nella speranza - ha concluso il sindaco - che ancora una volta prevalga da parte di tutto il senso di responsabilità e l'assunzione delle necessarie precauzioni contro il Covid".