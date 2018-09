Alberi potati e vialetti puliti, intervento degli operai Reset a Villa Costa

Abbandonata da giugno, stamattina gli operai della Reset sono intervenuti nell'area di Villa Costa effettuando le potature e la pulizia dei viali (foto in basso). Diverse erano state le segnalazioni dei residenti a PalermoToday, dopo che era caduta la concessione del Comune alla ditta Velaria srl di Marcello Barbaro che gestiva la struttura che si trova all'interno.

"Il degrado e l'incuria di Villa Costa devono restare solo un lontano ricordo - ammonisce il capogruppo del Pd al consiglio comunale Dario Chinnici - ma la guardia deve restare alta. Questo polmone verde va restituito al più presto alla città e ai residenti, con una gestione pubblica che lo valorizzi come merita".

Chinnici annuncia anche di aver presentato un'interrogazione per far luce sulle cause del degrado dell'area. "Su segnalazione dei residenti - continua Chinnici - ho chiesto che la Reset intervenisse in tempi rapidi per la cura del verde, la potatura di siepi e alberi bassi e la pulizia della villa intitolata al magistrato Gaetano Costa. Un gioiello che va valorizzato come merita, trasformandolo in un centro al servizio del quartiere per attività culturali, sociali e ricreative. Convocheremo a breve un incontro pubblico tra i residenti e l'Amministrazione comunale per una gestione partecipata del bene. Grazie alla Reset per il pronto intervento, a cui però dovranno seguirne altri a cura del Comune".

