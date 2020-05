Al via la pulizia delle spiagge del litorale di Aspra

Come anticipato nei giorni scorsi è iniziata la pulizia, prima straordinaria poi ordinaria, delle spiagge del litorale della frazione di Aspra. I lavori sono iniziati dalla spiaggia del lungomare detta "Chalet", poi si è passati oggi alla spiaggia detta Le Capannelle. Le operazioni stanno terminando nella zona Crocicchia.

Partita il 25 maggio, la cura delle spiagge si estenderà sino al 20 settembre per tutto il periodo estivo. Nel mese di maggio, dal 25 al 30, si procederà con la pulizia straordinaria; a giugno partirà una pulizia ordinaria nei giorni di venerdì, sabato e domenica; nel mese di luglio verrà effettuata tutti i giorni così come nel mese di agosto per arrivare a settembre in cui si procederà nuovamente nei giorni di venerdì, sabato e domenica.

"I lavori di pulizia si effettueranno nelle ore mattutine, entro le ore 9 - dicono dal Comune di Bagheria - al fine di far trovare ai bagnanti le spiagge pulite. L'amministrazione comunale chiede la collaborazione dei bagnanti nel non abbandonare sacchetti o rifiuti sulle spiagge e riportarli con sé per aiutarci a mantenere il decoro della frazione di Aspra".