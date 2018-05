Quinta circoscrizione, pulizia e sanificazione cestini gettacarta: approvata mozione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il consiglio della V Circoscrizione - dice il consigliere Umberto Lo Sardo - ha approvato su mia proposta la mozione che ha per oggetto la pulizia e la sanificazione dei cestini gettacarta disseminati per le vie dei nostri quartieri che molto spesso cittadini poco civili utilizzano questi raccoglitori per tutte le tipologie di rifiuti. Considerato che tali raccoglitori non sono svuotati quotidianamente e si provvede molto poco alla loro pulizia e alla loro igienizzazione e che l'introduzione, all'interno di questi cestini, di alimenti anche liquidi (per esempio di gelati), di escrementi di animali causa depositi ed incrostazioni che non possono essere rimossi manualmente dagli operatori e che il permanere a lungo dei sedimenti di cui sopra può indubbiamente ingenerare un pericolo per la salute pubblica si impegna la RAP affinchè proceda ad una pulizia e sanificazione sistematica dei cestini gettacarta mediante l'impiego degli appositi macchinari in dotazione all'azienda per l'erogazione dei disinfettanti. Indubbiamente questi tipi di intervento renderebbero meno degradante l'immagine delle nostre strade già sommerse dai rifiuti di ogni genere".