Residenti e commercianti puliscono discesa Masaniello: raccolti 8 sacchi di spazzatura

Una dozzina di persone, tra residenti e commercianti, ha tirato a lucido discesa Masaniello e parte di via Venezia. Sono stati raccolti oltre otto sacchi di spazzatura bottiglie, cartacce e tante cicche di sigaretta. "Lo spirito di volontariato e di partecipazione attiva ha prevalso su lamentele e polemiche - dice il vice presidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao - la voglia di sbracciarsi e di dare un contributo operativo a un scorcio di strada centrale per renderla pulita e piena di colori natalizi ha coinvolto tante figure, residenti, commerciante e disoccupati. Ringrazio la residente Anna Canino per avermi invitato. Spero che queste iniziative possano coinvolgere sempre più cittadini".

