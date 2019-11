Con le tende all'università, protestano gli idonei alle borse di studio: "Vogliamo stessi diritti dei vincitori" | VIDEO

Studenti in presidio permanente sotto la sede dell'Ersu, in viale delle Scienze. In 2 mila non hanno avuto accesso ai benefici degli assegnatari. "Chiediamo un incontro con l'assessore Lagalla. Molti di noi costretti a dormire in strada"