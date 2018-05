Sfabbricidi abbandonati da mesi a Ballarò, scatta la protesta: strada bloccata

Strada bloccata a Ballarò dai residenti per protesta. E’ successo ieri in via Mario Puglia, a pochi passi dall’oratorio Santa Chiara, dove qualcuno ha spostato gli sfabbricidi lasciati mesi fa sull'asfalto e alla mercé del vento dopo un intervento della protezione civile e dei vigili del fuoco che hanno picchettato e messo in sicurezza con somma urgenza un immobile. Un’azione dimostrativa che ha reso necessario l’arrivo di alcune pattuglie della polizia municipale per gestire il traffico da un capo all'altro di quella stretta viuzza del centro storico.

Come da prassi, dopo l’intervento effettuato sotto la supervisione di un funzionario della protezione civile, i vigili del fuoco hanno inviato in un paio di giorni la comunicazione al Comune per sollecitare la rimozione degli sfabbricidi affidata alla Rap. Da allora, però, non si è visto nessuno. Stanchi della situazione qualche residente ha inscenato la protesta a due passi dal percorso Unesco, meta - soprattutto in questo periodo - per tantissimi turisti che girano per il centro storico palermitano.

"Chi ha commesso questo gesto non è giustificabile e tra l'altro - spiega il consigliere del M5S Igor Gelarda che ha raccolto i malumori di alcuni cittadini - è anche penalmente perseguibile per i disagi che ha arrecato alla circolazione. Non è tollerabile che la Rap, per mesi, non sia intervenuta per la rimozione degli sfabbricidi. Purtroppo questa zona - commenta il consigliere - è sostanzialmente abbandonata a se stessa, scarsamente illuminata e dove la manutenzione del basolato non viene eseguita rendendo pericolosissimo il transito di moto e pedoni".

