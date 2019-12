VIDEO | Da 6 mesi senza stipendi, i lavoratori Fortè protestano con le famiglie: "Neanche il pane possiamo comprare"

Dipendenti, mogli e bambini tutti in piazza per chiedere le mensilità arretrate e delucidazioni sul futuro degli oltre 500 lavoratori. Il corteo, indetto da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, si è mosso da piazza Alberigo Gentili fino al punto vendita di via Generale Di Maria