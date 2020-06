Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | "Leoluca come Trump, no al coprifuoco": la protesta dei titolari di pub e ristoranti a Villa Niscemi

Oltre un centinaio di imprenditori nel campo della ristorazione e del beverage sono scesi in strada per chiedere un incontro con il sindaco e avviare un'interlocuzione in merito alle ultime ordinanze sulla movida anti-Covid