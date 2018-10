Stop allagamenti: corteo di protesta e flash mob a Partanna e Mondello

"Questa volta a smuovere le acque siamo noi", è lo slogan scelto dal comitato emergenza allagamenti Settima circostrazione per il corteo di protesta in programma sabato per le vie di Partanna e Mondello. "Vogliamo risposte dalle nostre amministrazioni - affermano gli organizzatori - affinchè si trovino soluzioni definitive per risolvere il problema degli allagamenti nella nostra borgata". La manifestazione partirà dal parcheggio di via Galatea alle 10,30 per arrivare davanti alla scuola Santocanale dove sarà messo in scena un flash mob. Il comitato invita ironicamente tutti i partecipanti a portare un salvagente, il simbolo della protesta.

In strada con il comitato di residenti ci sarà anche l'associazione Aiace. "Siamo tutti invitati al corteo del 6 ottobre - dichiara il presidente Eduardo Marchiano - per manifestare contro l'immobilismo di Comune e Regione. In più di 40 anni non sono state realizzate le opere primarie delle raccolta delle acque reflue e fognarie, il secondo "Canalone Castelforte", non è stato adeguato il depuratore di 'Fondo Verde'; non è stata eseguita negli anni la pulizia e la bonifica del 'Ferro di Cavallo', che qualcuno frettolosamente adesso sta sbloccando con carte e nuovi protocolli. Purtroppo ci sono voluti nuovi allagamenti per fare ricordare a qualcuno che la questione è sempre viva e si deve risolvere".

