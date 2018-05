"Più soldi in busta paga": sit in di protesta dei lavoratori Coime davanti al Comune

Sit in di protesta degli operai Coime davanti a Palazzo delle Aquile, sede del Comune. I lavoratori chiedono il rinnovo del contratto edili (circa 150 euro in più in busta paga) e l'adeguamento dei buoni pasto a 7 euro. Cori e slogan hanno scandito la protesta. A presidio del municipio un decina di poliziotti e carabinieri. Una delegazione di lavoratori sarà ricevuta dal presidente del Consiglio Totò Orlando.