Coi camici in sit in, la protesta dei veterinari: "Così non si può lavorare, non siamo figli di un dio minore" | VIDEO

La manifestazione in piazza Ziino davanti all'assessorato alla Salute per chiedere l'incremento dell'orario di lavoro a 38 ore settimanali, a dispetto delle 12 ore attuali. Alcuni, anche di 7 ore. Sono 51 a Palermo e 343 in tutta la Sicilia. Propongono di poter accedere ai concorsi pubblici per la dirigenza