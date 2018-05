Protesta del personale Ksm, code e disagi per i passeggeri in aeroporto

Personale Ksm, addetto ai controlli all'aeroporto Falcone e Borsellino, in stato d'agitazione da questa mattina e disagi per i passeggeri in partenza dallo scalo di Punta Raisi. "Si registrano rallentamenti - fanno sapere dalla Gesap, la società di gestione dell'aeroporto - ma stiamo attuando tutte le necessarie azioni per contenere i disagi, siamo in contatto con la prefettura e stiamo provvedendo a inviare lettere di contestazione a Ksm, con eventuale richiesta risarcimento danni".

La società raccomanda a chi deve partire di raggiungere lo scalo con largo anticipo. "Informiamo i passeggeri - comunica la Gesap - che abbiamo provveduto ad aprire tutti i varchi di sicurezza sia al piano check in fast track sia al piano imbarchi". I lavoratori protestano contro i tagli di stipendi e personale.