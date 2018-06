Lavoratori licenziati e mai riassunti, il Club Med di Cefalù inaugura fra le proteste

Infiamma la protesta degli ex dipendenti del Club Med. Il sindacato Uiltucs ha annunciato tre giorni di sciopero davanti ai cancelli del resort in occasione dell’inaugurazione della stagione in programma per domani. “Scendiamo in campo per batterci e salvaguardare i diritti dei lavoratori”, dichiara in una nota la compagine siciliana del sindacato guidata da Marianna Flauto.

Nel marzo 2016, dopo la chiusura della struttura, era stata sottoscritta una convenzione per consentire alla società francese di investire 75 milioni di euro per un nuovo villaggio vacanze di lusso. A novembre dell’anno successivo i sindacati hanno cominciato a sollevare una serie di questioni relative al personale da (ri)assumere, circa 70 unità, sulla scorta di un accordo siglato in fase di chiusura che prevedeva il diritto di precedenza.

Il Club Med, poco dopo, ha pubblicato una serie di avvisi per consentire agli aspiranti lavoratori di candidarsi alle selezioni, dal sommelier all’autista, passando per barman, addetti alla lavanderia e tecnici del suono da impiegare nel primo 5 Tridenti in Europa. Lo scorso marzo era anche scoppiato il "caso" sulla carenza generale di personale qualificato e capace di parlare l’inglese che aveva portato il sindacato a parlare di "formazione da riformare".

Da allora la battaglia è andata avanti senza risultati. "Avendo atteso speranzosi una mossa da parte del Club Med di attuare l’accordo stipulato - prosegue la nota - con il quale l’azienda si impegnava a rispettare il diritto di prelazione dei suoi ex dipendenti in caso di futura apertura, ad oggi il resort Club Med risulta inadempiente sia nei confronti dei suddetti ex dipendenti sia nei confronti dei lavoratori locali, pronti a instaurare un solido rapporto di lavoro con la struttura".

Si arriva così all’annuncio dei tre giorni di protesta proposti dalla Uiltucs che accompagneranno i tre giorni di inaugurazione: “Chi come noi ha deciso di dare spazio ai diritti, sia che siate ex dipendenti o lavoratori locali che desiderano concludere un contratto di lavoro, é il benvenuto. Un'azienda che vuole fare sviluppo in Sicilia è la benvenuta ma ciò - stigmatizza Flauto - deve passare dal rispetto per il tessuto sociale che esprime il territorio e soprattutto rispettando quei lavoratori che già sono stati, negli anni passati, parte integrante della struttura di Cefalù”.