VIDEO | "Basta aggressioni sui bus, servono più autisti", protestano i lavoratori Amat: "Pronti a scioperare"

Dopo i ripetuti atti di violenza ai danni del personale da parte di "cittadini esasperati per i disagi causati dall'insufficienza del trasporto pubblico", i dipendenti guidati da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl, Cobas e Orsa Tpl hanno chiesto al prefetto un tavolo per l'assunzione di nuovi autisti (oggi circa 30) per affrontare l'aumento del flusso di passeggeri