Licenziamenti e trasferimenti alla Ksm, sit in delle guardie giurate davanti alla sede

Sit in delle guardie giurate contro licenziamenti e trasferimenti. Trenta lavoratori della Ksm si sono dati appuntamento questa mattina, con il supporto del sindacato di categoria Saves, davanti alla centrale operativa di via Pantaleo per chiedere di incontrare i vertici dell’azienda e per discutere le ultime scelte intraprese. "Licenziati e trasferiti insieme per sostenersi a vicenda. A legarli l’incertezza del futuro. Le istituzioni preposte facciano la loro parte", dichiara il segretario Fabrizio Geraci.

La manifestazione di stamattina, si legge in una nota, è stata organizzata per far sì che non vengano "spenti i riflettori su questa triste vicenda". L’invito, trattandosi di una storia che coinvolge più di 200 persone in Sicilia, è stato esteso a tutte forze politiche della regione e del comune. "L’azienda non ha voluto ricevere né il sindacato né una delegazione di lavoratori in quanto non era pervenuta una richiesta scritta. Lanciamo un nuovo appuntamento, che questa volta sarà preceduto da una lettera, per venerdì 16".

