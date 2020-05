VIDEO | "Siamo in ginocchio", protestano ristoratori e commercianti: "Il Covid-19 uccide, lo Stato di più"

Una manifestazione pacifica, guidata dall'avvocato Stefano Santoro, davanti al Teatro Massimo con dei cartelli per chiedere "un atto d'amore al governo" e delle "misure concrete o per aprire in sicurezza o per poter restare chiusi ma con gli aiuti necessari per vivere"