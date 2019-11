Dalla campagna alla piazza, corteo degli agricoltori in centro

Sono arrivati da tutte le province siciliane e si sono dati appuntamento in piazza Marina per poi marciare fino a piazza Indipendenza, dove c'è la presidenza della Regione per chiedere interventi per in favore del comparto e uno snellimento della burocrazia. Protestano cosi gli agricoltori, che hanno aderito massicci all'iniziativa di Coldiretti. A manifestare anche il presidente nazionale Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo.

Coldiretti lamenta "il fallimento delle politiche agricole giovanili regionali, i ritardi burocratici, la mancanza di una strategia di sviluppo, la crisi dei comparti vitali tra cui la zootecnia, la cerealicoltura nonché il costo dell'acqua alle stelle".

In prima fila anche Leoluca Orlando: "La città di Palermo e l’Anci Sicilia aderiscono alla manifestazione della Coldiretti per lanciare un appello forte affinché freni lo spopolamento delle campagne. La crisi economica, la crisi dell'agricoltura, non è soltanto un problema che riguarda le imprese agricole, ma è anche una ragione profonda dello spopolamento delle zone interne della Sicilia e dell’impoverimento complessivo della nostra Regione”.

Il corteo, partito da piazza Marina, attraverserà corso Vittorio Emanuele per poi raggiungere la Regione. Le strade del centro sono presidiate dalla polizia municipale che in un tweet avvisa: "possibili disagi alla circolazione".