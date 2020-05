VIDEO | Mercati e fiere, protestano gli ambulanti: "La Sicilia non è come la Lombardia, fateci lavorare"

"Stop decreti, vogliamo aiuti", "Non riconosciuti dallo Stato", "Basta sindaci sceriffi". Sono solo alcuni dei cartelli con cui sono scesi in piazza del Parlamento, davanti alla sede dell'Ars, i manifestanti su iniziativa di Fiva e Fenailp. "Da Conte non abbiamo ricevuto un euro. Agli arresti per 90 giorni, ora ridateci la nostra dignità"