Arriva la firma all’Asp, prorogati 648 contratti: ok al piano per la stabilizzazione

Arriva la proroga di un anno del personale contrattista dell’Asp. Il commissario Daniela Faraoni ha siglato e pubblicato la delibera che prolunga il rapporto di lavoro fino al 31 dicembre 2019 a 648 precari. Allo stesso tempo è stato parzialmente modificato il piano triennale del fabbisogno del personale, in modo da garantire il rispetto del tetto di spesa per il 2019 e consentire l’avvio del percorso di stabilizzazione dei lavoratori.

“Siamo molto soddisfatti. Il commissario - dice Enzo Munafò, segretario generale della Fials Palermo - ha rispettato tutti gli impegni e riteniamo di essere sulla strada giusta per risolvere una vertenza ventennale. Abbiamo apprezzato la disponibilità dell’assessorato che ha convenuto sulla impostazione della commissaria, mostrando la volontà di mettere fine a questa esperienza di precariato per 648 lavoratori”.

Il personale sarà destinato provvisoriamente allo svolgimento delle proprie attività presso le sedi attuali di assegnazione, ma l’azienda si riserva la facoltà di rivisitare l’organizzazione del lavoro e dei servizi in relazione alle proprie esigenze. Il segretario della Fials chiarisce che "i lavoratori saranno sistemati ovviamente coniugando la nuova organizzazione del lavoro alle reali esigenze dell'azienda”.

Il segretario provinciale aggiunto della Fials di Palermo, Giuseppe Forte, rileva che “le soluzioni per le stabilizzazioni non potranno che rispecchiare naturalmente le necessità dell'azienda. I 648 impiegati lavorano con contratti a tempo da quasi 30 anni e si occupano del Cup, dell’esenzione ticket, della registrazione fatture, elaborazione stipendi del personale, della medicina di base, curando dunque le pratiche di 1.300.000 mila utenti. Per questo la loro attività è indispensabile all’interno dell’Asp”.

Per una parte di questi lavoratori si sta procedendo alla loro stabilizzazione tramite un bando per 94 posti di categoria A e B che rappresentano una prima tranche di stabilizzazione del personale contrattista. Un centinaio invece potrebbe essere riqualificato in operatori socio sanitari, ma la domanda forte che viene dalla organizzazione sindacale Fials è legata alla scadenza del 2020.

“L’assessorato - dichiara la Fials - garantisca nel nuovo piano triennale delle assunzioni, per il personale che è ancora precario, l’aumento del limite fin qui imposto del 14% di personale amministrativo, ritenendolo così, come prevede la Madia, fabbisogno reale di personale, implementando la percentuale di tanto quanto basterà a stabilizzare in servizio la totalità degli attuali 648 contrattisti, la cui spesa è già prevista nel fabbisogno triennale".

Inoltre con deliberazione della commissaria Faraoni (foto allegata) è stato dichiarato decaduto dall’incarico Domenico Moncada, già direttore amministrativo dell’ex commissario Candela, dal 18 dicembre scorso, poiché a tale data è risultato assente all’atto dell’insediamento della commissaria e non si è potuto procedere al rituale passaggio di consegne, atto dovuto amministrativamente.