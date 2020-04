Partinico, Lombardo (M5S): "Ripristinare pronto soccorso in locali separati dal Covid hospital"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Ripristinare il Pronto soccorso all’ospedale di Partinico, ci sono le condizioni per farlo, perfino i locali separati dalla struttura Covid che attualmente la struttura ospedaliera ospita”.

E’ questo il succo della richiesta contenuta in una nota inviata all’assessore della Salute Razza dal deputato M5S alla Camera Antonio Lombardo, che all’assessore regionale siciliano chiede il ripristino della struttura di soccorso, attualmente non più attiva perché l’ospedale di Partinico è stato destinata a Covid Hopsital per fronteggiare la pandemia in corso.

“Questo – afferma il deputato – sta però causando notevoli disagi ai cittadini, che sono costretti, per le emergenze, a spostarsi al pronto soccorso dell’ospedale di Alcamo. Né potrebbe essere una soluzione per gli abitanti del comprensorio la guardia media medica operativa H24 con due medici e un’ambulanza 118 con medico a bordo, come previsto dall’Asp di Palermo, visto che la guardia medica non dispone dei mezzi tecnici di un ospedale per stabilizzare un paziente o di un laboratorio di analisi o di una radiologia”.

Per l’attivazione del pronto soccorso ci sarebbero perfino i locali con entrata, uscita e percorsi separati dalla struttura Covid.

“Si tratta – dice Lombardo – dei locali seminterrati che già alcuni anni fa vennero utilizzati durante i lavori di adeguamento strutturale del vecchio pronto soccorso”.