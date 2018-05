Ospedale Civico, il consigliere Dentici: "Attese infinite e scarsa igiene al Pronto soccorso"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Attese infinite e scarsa igiene". A denunciare le condizioni al pronto soccorso del Civico, dopo aver trascorso la notte per motivi personali lì, è il consigliere pentastellato Mirko Dentici. "È davvero logorante e sconfortante - continua il consigliere - sia per i pazienti che per i loro familiari, andare in loco e trovare continui disagi sia dal punto di vista igienico che organizzativo. In questi luoghi occorrono regole ferree".

