Bagheria, medico del pronto soccorso denuncia: "Aggredito dal padre di una paziente"

Ha chiamato il 113 per chiedere l'intervento della polizia in via Papa Giovanni XXIII. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto