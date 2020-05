"Prolungamento di via Roentgen opera dimenticata?": interrogazione di Susinno

"Dalle parti di viale Francia i lavori del prolungamento procedono speditamente, mentre in corrispondenza a monte di viale Regione Siciliana e cioè in via Roentgen occorre capire che succede. Per tale motivo ho presentato un apposito atto ispettivo". A parlare è il consigliere comunale di Sinistra Comune Marcello Susinno.

Il caso è relativo alla strada del quartiere Cruillas, nella zona del Cervello e dell’Agenzia delle Entrate. "Eppure la questione relativa al prolungamento della via Roentgen - spiega Susinno - è supportata dalla delibera del Piano Trabucco, già votata dal Consiglio comunale dove si dava mandato all’Amministrazione di inserire nell’elenco annuale del 2019 il prolungamento della via Roentgen fino a viale Regione Siciliana".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Un intervento di straordinaria importanza sia per la vivibilità ma anche per la viabilità dell’intero quartiere di Cruillas caratterizzato da strade strette. Risulta imprescindibile – conclude Susinno - che non ci si dimentichi di un opera strategica per una zona che negli ultimi anni ha visto un incremento di insediamenti abitativi e dove insistono due importanti realtà come l’Ospedale Cervello e l’Agenzia delle Entrate che determinano un flusso di utenza importante".