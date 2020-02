La mini serie "The smile of 3p" sbarca alla Silvio Boccone: a scuola anche il cast

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“The smile of 3P”- e se Padre Puglisi fosse ancora in vita?” è il titolo della nuova mini-serie girata interamente a Palermo, prodotta dalla Seven cominication production, il Centro accoglienza Padre nostro Ets, dalla Sact- Scuola d’arte per il cinema e il teatro, con il Patrocinio del Comune di Palermo e dalla Curia di Monreale. Nei giorni 27 e 28 febbraio, a visionare la mini serie saranno gli alunni della scuola "I.C.S. "Silvio Boccone".

Sarà l'occasione per parlare ai giovani del Beato Padre Puglisi con la partecipazione straodinaria del registra Paolo Brancati, Gino Carista, Pietro Daddi, Roberto Pepoli, la troupe della serie e tanti altri attori protagonisti del racconto sul parroco di Brancaccio. “The smile of 3P” racconta un’aspetto inedito della vita del Beato attraverso i racconti sull'uomo , gli eventi più intimi, il quotidiano, squarci di vita raccontanti dalle persone che hanno fatto parte della sua vita: i familiari, gli amici e i volontari del Centro Padre Nostro. Dall’infanzia, all’adolescenza, la chiamata alla vocazione, gli affetti dei suoi familiari, la vita quotidiana in famiglia, il rapporto amorevole con i genitori fino al giorno al giorno in cui decise di prendere i voti e diventare umile strumento di Dio.

