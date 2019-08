Palermo come Londra, una ruota panoramica in città? "Azienda russa presenta progetto"

Una ruota panoramica come il London Eye a Palermo? Il progetto c'è ed è di una azienda russa, la Topentertainment, che sosterrebbe tutte le spese e in più darebbe lavoro a 16 persone. L'unica incognita sarebbe solo dove realizzare la "Palermo Eye", senza che questa generi problemi di impatto ambientale.

La Topentertainment ha già costruito altre ruote in Finlandia, Turchia (Istanbul) e adesso sarebbe disposta a tirarne su una anche a Palermo. Ecco perché, attraverso una mail inviata alla commissione consiliare Attività produttive, ha fatto pervenire il progetto al Comune. Progetto che nasce dopo aver fatto uno studio sulle potenzialità turistiche della città. Nel dettaglio viene specificato che serve un terreno di 30 metri per 50 metri. La ruota sarebbe alta 50 metri, con 14 gondole, che permetterebbero di ammirare la città dall’alto.

Le spese di costruzione della ruota panoramica sono state quantificate in 5 milioni di dollari così come si evince dagli allegati al progetto (foto in basso) e la Topentertainment la vorrebbe gestire per almeno 8 anni in modo tale da ammortizzare la spesa iniziale. Le ricadute positive non sarebbero solo per il turismo, ma anche sul versante occupazionale visto che sono previste 16 assunzioni.

Il consigliere della Lega Igor Gelarda, componente della commissione Attività produttive, ha chiesto ulteriori approfondimenti ed è nata così un'interlocuzione istituzionale con la Topentertainment. "E' necessario - dice Gelarda - che l'amministrazione comunale approfondisca la proposta che è stata fatta da questa azienda russa. Ruote panoramiche di questo tipo esistono in tutto il mondo, basti pensare a quella di Londra o per rimanere in Italia quella di Genova, che si trova perfettamente incastonata nel porto antico. E' inoltre interessante il fatto che, non solo si possano creare dei posti di lavoro, ma soprattutto, se posizionata in un luogo particolarmente favorevole, potrebbe diventare anche un punto di attrazione turistica".

L'amministrazione è chiamata a verificare le credenziali dell'azienda russa. Nell'attesa, Gelarda ipotizza "una sorta di consultazione tra i cittadini e una volta tanto far decidere loro". Per poi concludere pungolando l'amministrazione Orlando: "Abbiamo una delle città più belle del mondo, purtroppo tenuta male da una Giunta non all'altezza. Perché non mostrarla al mondo con una ruota di questo tipo? Proprio quando il 'Sole 24 Ore' ci ha messo in fondo alle classifiche per quanto concerne il tempo libero questa ruota sarebbe un'attrazione in più. Lo sviluppo economico ma anche turistico di una città va programmato, cosa che non ha mai fatto il sindaco Orlando nel suo attuale mandato".





