Una piazza con panchine, alberi e una fontana a Villagrazia di Carini: progetto approvato

Anche Villagrazia di Carini avrà una piazza con panchine, alberi e fontana. La giunta, guidata dal sindaco Giovì Monteleone, ha approvato il progetto definitivo dei lavori per la realizzazione dello spazio di aggregazione nell'area di proprietà comunale che si affaccia su via Madonna delle Grazie, angolo via Giovanni Paolo II. "In coerenza con gli obiettivi dell’esecutivo, inerenti la riqualificazione delle aree degradate, nonostante le gravi difficoltà finanziarie per via del dissesto economico dell’ente locale, gli uffici - dichiara il sindaco Giovì Monteleone - sono riusciti a reperire le risorse per progettare l’importante opera pubblica che, sorgerà nell’area davanti alla chiesa Mater Divinae Gratia".

Adesso dovranno essere trovate le risorse economiche per finanziare i lavori. "Per dotare la zona di adeguati servizi, nella vicina via Santa Lucia - continua il primo cittadino - sará realizzato anche un parcheggio di circa 50 posti auto che presto sarà aperto al pubblico. Infine, sempre in questa parte del territorio, prossimamente - conclude Monteleone - saranno appaltati i lavori, già finanziati per un importo di 600 mila euro, per la realizzazione di un museo davanti all’ingresso delle catacombe".

Il progetto

Realizzato dall’associazione temporanea dei tecnici Giovanni Alamia, Pietro Cangialosi e Giovanni Pantaleo, incaricati a seguito di partecipazione a bando pubblico, prevede la realizzazione di una piazza con alberi e panchine, con una fontana centrale a raso, una gradinata palcoscenico per ospitare spettacoli ed eventi, un impianto d'illuminazione a Led e un sistema di videosorveglianza. Il cui costo dei lavori è di circa 900 mila euro.

