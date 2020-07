VIDEO | Il Parco di Villa Tasca apre le porte ai palermitani: "Un dono alla città dopo il lockdown"

Relax al tavolo o sdraiati su una coperta all'ombra di alberi secolari in un'oasi verde di 6 ettari, attività per i più piccoli e per gli amici a quattro zampe. Il progetto ha come obiettivo quello di veicolare un messaggio di benessere psicofisico soprattutto dopo i mesi difficili di emergenza sanitaria. Ingresso con biglietto simbolico annuale