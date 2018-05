Scuola, all'istituto Ascione il progetto "GreenLabs: docenti a confronto sulla cultura olistica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

All'Istituto Ascione il chimico Eugenio Cottone, nell'ambito del progetto GreenLabs, ha guidato un focus group sulla formazione di una cultura olistica, intesa non soltanto come acquisizione di nozioni, ma come un corretto approccio alla comprensione, in cui a far da guida non è la certezza ma il dubbio

Filo conduttore dell'incontro il test di monitoraggio delle competenze scientifiche, somministrato a ragazzi di ultimo anno prima della conclusione dell’anno scolastico, per valutare il livello di consapevolezza scientifica a conclusione del percorso di studi intrapreso. I docenti della IV A tecnico e IV B tecnico hanno discusso e si sono confrontati su varie tematiche dal carattere trasversale e interdisciplinare: concezione del rifiuto ed economia circolare, industrializzazione, inquinamento e nuove visioni urbanistiche, identità e uguaglianza che non si sovrappongono l'una all'altra, ma ne preservano e rispettano diversità e dignità.

"L'obiettivo/mission di ciascuna scuola dovrebbe essere quello di educare alla razionalità del sapere come un sistema complesso e problematico, al gusto dell'ordine, della bellezza e della verità, alla consapevolezza dei diritti e dei doveri, alla responsabilità etica delle scelte e allo stesso tempo promuovere una mentalità internazionale e solidale aperta al confronto con culture e civiltà diverse". È questo il senso della scuola odierna.