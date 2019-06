Al via il progetto "Bimbi in mani sicure": negli asili lezioni di manovre anti soffocamento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Al nastro di partenza il progetto “Bimbi in mani sicure", frutto del protocollo d’intesa siglato dall’amministrazione comunale e il centro di formazione Outsphera for life in Sicilia. Alla base dell’accordo sottoscritto a maggio, la campagna di sensibilizzazione, informazione e formazione sulle manovre “salvavita” in caso di soffocamento nel bambino.

"In applicazione del protocollo - spiega il responsabile di Outsphera Sicilia - già dal prossimo 17 giugno inizieranno i corsi di disostruzione pediatrica programmati per gli asili nido comunali e le strutture paritarie convenzionate con il Comune. I corsi saranno rivolti in prima battuta a tutti i dipendenti che prestano il loro servizio nelle strutture scolastiche e successivamente a partire dal prossimo mese di ottobre, ai familiari dei bimbi".

La formazione affidata ad Outphera Sicilia sarà curata da istruttori qualificati dell’American Heart Association, la più importante realtà scientifica a livello internazionale, nell’ambito del primo soccorso. Outsphera Sicilia si attiverà in analoghi percorsi di informazione che saranno proposti in tutti gli asili nido privati del territorio, per poi rivolgersi alle scuole dell’infanzia e scuole primarie, indirizzando l’attenzione sia sul personale educativo che sulle famiglie.

"A volte basta veramente poco per scongiurare la tragedia - dice la direttrice didattica di Outsphera Sicilia, Daniela Morana - Pochi, semplici gesti che sono spesso risolutivi. Invitiamo tutti coloro che fossero interessati a una formazione specifica, continua, a prendere contatti all’indirizzo: outsphera.sicilia@gmail.com. Siamo già impegnati su altri fronti con progetti analoghi che puntano alla sensibilizzazione sulla cultura dell’emergenza e della prevenzione".