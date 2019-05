Salvini incontra la prof sospesa: "Stiamo lavorando perchè tutto torni a posto"

E alla fine, dopo annunci e attese, l'incontro c'è stato. Nei locali della prefettura i ministri dell'Interno Matteo Salvini e dell'Istruzione Marco Bussetti hanno parlato Rosa Maria dell'Aria, la docente dell'istituto Vittorio Emanuele III sospesa per due settimane dall'Ufficio provinciale scolastico per un video presentato dai suoi studenti nel quale accostavano la promulgazione delle leggi razziali del 1938 al decreto Sicurezza. Una decisione difesa dal provveditore ma che suscitato un vespaio di polemiche. "Si sta lavorando tecnicamente - ha detto Salvini al termine dell'incontro - come è il mio compito, perché tutto torni a posto".

Da più parti è arrivata la richiesta di reintegro, ma a oggi la professoressa (che è arrivata in prefettura con il figlio, che è anche il suo legale ndr) sconta ancora la punizione.

"Si sta lavorando - ha detto la docente - per trovare una soluzione anche al problema particolare della sospensione. Tornerò a scuola il 27 maggio, come previsto. Il ministro Bussetti purtroppo ha chiarito anche questo aspetto: non ha potere sulle decisioni prese dal provveditore e c'è un iter che deve essere rispettato. Si sta lavorando ad una soluzione che sia conciliante".

Toni concilianti da parte di Salvini: "La professoressa sospesa - ha detto - mi ha fatto una bella impressione. Mi ha ricordato una mia docente al liceo. Ci siamo confrontati, ma chiedete a lei perché non voglio interpretare il pensiero altrui. Mi ha detto che l'ultimo dei suoi pensieri e dei pensieri dei ragazzi era di accostarmi al duce e al ventennio. C'è stato un dibattito ampio sull'immigrazione e l'accoglienza con pensieri doversi in classe. Io amo il confronto di idee diverse. Credo sia stato un caso politicamente esagerato. Ma a me interessa che l'insegnante torni in classe e che gli studenti crescano bene e informati".

"Ho ritenuto esagerato fin dal primo momento il provvedimento disciplinare nei confronti della prof sospesa. Ho dato la mia disponibilità all'inizio del prossimo anno scolastico di fare un'assemblea - ha ribadito Salvini - in cui spiego ai ragazzi perché difendere i confini e la sicurezza di un Paese è un diritto di un padre e di un ministro".

Salvini ha poi annunciato che il ministro dell'Istruzione Bussetti parlerà con il provveditore Marco Anello "che ha il mio totale rispetto". "Se ci sono stati errori di forma, oltre che metodo e di merito... A me interessa, però, che l'insegnante torni in classe e gli studenti si confrontino. Poi sarò felice di spiegare a questi ragazzi perché voglio difendere i confini del mio Paese".

"I tecnici - ha aggiunto Bussetti - lavorano anche se il ministro non può intervenire. E' stato colloquio e sereno. La soluzione verrà trovata al più presto anzi è giaà stata individuata".

La prof ha sottolineato che "è stato messo in rilievo quanto il nostro impegno di docenti sia funzionale alla formazione dei giovani

per poter creare i presupposti per una società giusta tollerante, accogliente. Vogliamo formare giovani che siano attenti ai diritti e

ai doveri e che siano soprattutto consapevoli. Questo pensiero è stato condiviso dai ministri. Sono contenta dei chiarimenti e del confronto avuto con loro".

Proprio stamani i ragazzi dell'istituto Vittorio Emanuele III, che attendevano il ministro a scuola, si sono detti delusi per il mancato incontro. Da loro è invece andato il presidente della Camera Roberto Fico. "Sono qui per ascoltarvi", ha detto loro.

"Figuratevi - ha detto Salvini ai cronisti che gli chiedevano un commento alla protesta degli scolari - se fossi andato a parlare con gli studenti come avrebbe reagito qualcuno a sinistra. Vado all'apertura del prossimo anno scolastico. L'ho già detto alla professoressa. Ma oggi è la giornata dell'antimafia. Non volevo che ci fossero altre polemiche. La soluzione con la professoressa l'abbiamo trovata e io torno a Milano felice e contento".

E, tra le varie forme di protesta per quanto accaduto, un cittadino ha esposto proprio davanti alla Prefettura un lenzuolo con scritto: "Libero pensiero".