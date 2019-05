Prof sospesa al Vittorio Emanuele, Salvini: "Io come Mussolini? Demenziale"

"Non so chi sia stato a proporre, a controllare, a ordinare, a suggerire, però che qualcuno equipari il ministro dell'Interno, Matteo Salvini - che può stare simpatico o antipatico - a Mussolini o addirittura a Hitler, mi sembra assolutamente demenziale". Così il vicepremier commenta da Potenza la sospensione di Rosa Maria Dell'Aria, docente di italiano del Vittorio Emanuele III. Salvini non è l'unico a scaricare le responsabilità su qualcun altro. Dal Miur fanno sapere che la decisione di adottare il provvedimento disciplinare "come avviene sempre in questi casi, è stata presa a livello periferico dall'ufficio territoriale del ministero".

Una decisione che non è piaciuta agli studenti delle scuole palermitane che hanno deciso di mobilitarsi per chiedere la revoca: a partire dalle 16 di oggi pomeriggio, si riuniranno in presidio davanti alla prefettura. La professoressa dell'istituto industriale di via Duca della Verdura, dallo scorso 11 maggio è stata sospesa dal Provveditorato all’istruzione della provincia di Palermo per 15 giorni per "non aver vigilato" sul video realizzato dai suoi alunni in occasione della giornata della memoria nel quale il decreto Sicurezza di Matteo Salvini viene paragonato alle leggi razziali fasciste.

"Non è la prima volta che, con Salvini al governo, in Italia - affermano gli organizzatori della protesta - si verificano censure: basti pensare a ciò che in tutto il Paese sta avvenendo con i lenzuoli che apertamente lo criticano. E soprattutto non è la prima volta che, con Salvini al governo, viene intimidito il mondo della scuola e minata la libertà di parola, pensiero e critica. Questo clima è intollerabile! La Lega e i suoi galoppini minacciano tutti i pilastri democratici, provveditorato e forze dell’ordine prestano la loro manovalanza a questo terribile disegno. Ciò che è avvenuto a Palermo è sintomatico della situazione politica del Paese: è un campanello d’allarme da non sottovalutare, anzi! Per queste ragioni noi, studenti delle scuole palermitane, invitiamo i nostri compagni e amici, le associazioni, i sindacati ed i partiti, tutti i cittadini sinceramente democratici a manifestare oggi pomeriggio davanti la prefettura di Palermo per pretendere l’immediata revoca del provvedimento contro la docente del Vittorio Emanuele III".