Salvini tende la mano alla prof sospesa: "Felice di incontrarla a Palermo"

Ramoscello d'ulivo o provocazione? Il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna a parlare del caso della professoressa dell'Istituto tecnico Vittorio Emanuele III Rosa Maria Dell'Aria sospesa e con stipendio dimezzato per non aver vigilato sul lavoro di alcuni suoi studenti che in un video hanno accostato le leggi razziali al decreto Sicurezza di Salvini. "Giovedì prossimo sarò a Palermo a testimoniare la lotta alla mafia e per onorare la memoria del giudice Falcone e dei caduti della strage di Capaci. Sono sicuro, e ne sarei felice, che ci sarà anche modo di incontrare la professoressa", ha detto il vicepremier al Forum di LaPresse e pubblicato anche su Facebook.

"Mi auguro (che la docente ndr.) - ha proseguito Salvini - possa tornare quanto prima al suo lavoro a scuola, e gli studenti di quella scuola per spiegare cosa sto facendo per la sicurezza del mio Paese e la distanza abissale tra le mie idee e progetti e le leggi razziali del periodo fascista''.