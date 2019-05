Ministro Bussetti: "Giovedì a Palermo incontrerò la professoressa sospesa"

“Giovedì sono a Palermo e spero di incontrarla”. Così il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano notizie del caso della professoressa Rosa Maria Dell’Aria, sospesa per il lavoro dei suoi alunni che paragonava il decreto Sicurezza alle Leggi razziali fasciste.

Alla domanda se condividesse la considerazione che la sospensione dell’insegnante sia una censura della libertà di espressione, il ministro ha replicato “non è questo il punto, prima di parlare e di interessarsi di certe questioni bisogna capire come stanno le cose. Incontrerò la professoressa e ne parleremo, ora è inutile sollevare altre polemiche”. Bussetti è intervenuto questa mattina al Museo nazionale della Scienza e della tecnologia di Milano per la presentazione del “Progetto Talmud: la tecnologia per una nuova idea di cittadinanza globale”, insieme, tra gli altri, con l’ambasciatore israeliano Ofer Sachs.