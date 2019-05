Prima circoscrizione: "Nausea per il fascismo, d’accordo 9 su 10: solidarietà alla prof. Dell’Aria"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In prima circoscrizione presidente vice presidente e 7 consiglieri condividono la solidarietà per la professoressa Maria Rosa Dell’Aria, recentemente sospesa dalla Sua cattedra per due settimane per non aver represso il lavoro dei Suoi alunni che liberamente avevano accostato il nuovo decreto sicurezza alle disposizioni delle Leggi razziali del 1938.

Una vicenda che lascia l’amaro in bocca in consiglio di circoscrizione dove da sempre l’espressione di un parere è strumento di base necessario per migliorare e far funzionare i bisogni dei cittadini. Auspichiamo dice il vice presidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao che si possa mettere fine a questa assurda vicenda attraverso la revoca della sospensione dal posto di lavoro per l’insegnante, confermando un solo messaggio libertà di istruzione nel rispetto della Costituzione e della storia .