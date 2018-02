Procreazione assistita, fiocco rosa al Cervello: è nata la prima bimba

Fiocco rosa speciale ieri pomeriggio nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Cervello: è la prima volta che in una struttura pubblica palermitana nasce una bambina frutto della procreazione assistita. La neonata è nata con parto cesareo, pesa 2 chili e 700 grammi e sta bene. Sta bene anche la madre, palermitana di 35 anni. Grande festa ovviamente per i neo genitori, per il direttore del Centro unico interaziendale di procreazione assistita che ha sede all’ospedale Cervello (dove la coppia hanno effettuato il percorso di procreazione medicalmente assistita), Antonio Perino, per i medici e gli operatori che lavorano per risolvere i problemi di infertilità delle coppie.

Il Centro interaziendale di procreazione medicalmente assistita per la Sicilia Occidentale (Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, Policlinico Universitario “Paolo Giaccone”, ASP Palermo) ha avviato l’ambulatorio di accesso al servizio ad aprile 2016 con i colloqui e la selezione delle coppie. A maggio 2017 l’avvio dei primi cicli, con 22 donne che hanno raggiunto la gravidanza. Altre 21 donne sono dunque in attesa. Cinque partoriranno dei gemelli.

“Proprio la scorsa settimana - commenta il commissario della azienda Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello, Maurizio Aricò - abbiamo inaugurato il nuovo punto per la procreazione medicalmente assistita a Villa Sofia: tre ambulatori e un laboratorio per i controlli clinici e l’arruolamento delle coppie, che si aggiungono al Centro del presidio Cervello, dove continueranno invece ad essere eseguiti i cicli. Auguri ai neo-genitori e grazie agli operatori che lo hanno reso possibile, testimoniando ancora una volta la qualità della sanità siciliana”.