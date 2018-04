Trattativa Stato-mafia, pm dedicano sentenza a Falcone e Borsellino

"Questo processo e questa sentenza sono dedicati a Paolo Borsellino, a Giovanni Falcone e a tutte le vittime innocenti della mafia". Sono le parole del pm del pool che ha istruito il processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, Vittorio Teresi, dopo la lettura del dispositivo.

I giudici hanno condannato gli ex vertici del Ros Mario Mori e Antonio Subranni a 12 anni per minaccia a corpo politico dello Stato. A 12 anni, per lo stesso reato, è stato condannato l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri, a 28 anni sempre per minaccia a corpo politico dello Stato, è stato condannato il capo mafia Leoluca Bagarella. Per lo stesso reato dovrà scontare 12 anni il bosso Antonino Cinà. L'ex ufficiale del Ros Giuseppe De Donno, per le stesse imputazioni, ha avuto 8 anni. Massimo Ciancimino, accusato in concorso in associazione mafiosa e calunnia dell'ex capo della polizia De Gennaro, ha avuto 8 anni. Assolto l'ex ministro Nicola Mancino, accusato di falsa testimonianza.

"E' stata confermata - ha aggiunto Teresi - la tesi principale dell'accusa che riguardava l'ignobile ricatto fatto dalla mafia allo Stato a cui si sono piegati pezzi delle istituzioni. E' un processo - ha concluso - che andava fatto a ogni costo".

E di sentenza storica ha parlato anche il pm Nino Di Matteo. "Che la trattativa ci fosse stata - ha detto- non occorreva che lo dicesse questa sentenza. Ciò che emerge oggi e che viene sancito è che pezzi dello Stato si sono fatti tramite delle richieste della mafia. Mentre saltavano in aria giudici, secondo la sentenza qualcuno nello Stato aiutava Cosa nostra a cercare di ottenere i risultati che Riina e gli altri boss chiedevano".