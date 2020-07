Processo trattativa, reato di calunnia prescritto per Massimo Ciancimino

Reato prescritto per Massimo Ciancimino al processo sulla trattativa Stato-mafia. La Corte di assise di appello di Palermo ha accolto la richiesta della difesa e ha dichiarato prescritto il reato di calunnia per cui era stato condannato in primo grado ad otto anni di carcere. Il presidente della Corte d’assise Angelo Pellino - Vittorio Anania giudice a latere - lo ha annunciato nel corso dell’udienza stralcio di ieri. “Dichiara di non doversi procedere essendo il reato prescritto per intervenuta prescrizione il 2 aprile 2018", ha detto Pellino. Ciancimino era stato scarcerato di recente ma non era presente in aula.

