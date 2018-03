Bancarotta fraudolenta, condannato a tre anni Onofrio Niceta

L'imprenditore Onofrio Niceta è stato condannato a tre anni per bancarotta fraudolenta dal gup Wilma Mazzara. La sentenza, in rito abbreviato, arriva dopo il fallimento di uno dei negozi della famosa catena d'abbigliamento di cui Onofrio è uno dei titolari.

A processo con il rito ordinario anche il figlio di Onofrio, Angelo Niceta, che da circa un anno ha iniziato a collaborare con i magistrati rivelando i presunti rapporti fra suo zio Mario (deceduto nel 2013) e il boss di Brancaccio Giuseppe Guttadauro.

I suoi verbali sono finiti anche al processo sulla trattativa Stato-mafia e al tribunale Misure di prevenzione, dove si discute della sorte del patrimonio della famiglia Niceta, sequestrato nel 2013. Si tratta di un tesoro da 50 milioni di euro, diviso in 11 società, ma anche di 12 fabbricati e 23 terreni.

"Il menzionato Onofrio Niceta - chiarisce l'avvocato Salvino Pantuso che assiste Piero, Olimpia e Massimo Niceta - non è mai stato partecipe della catena di negozi con insegna Niceta Oggi/ attuale Niceta Store, marchio distintivo del ramo imprenditoriale che fa esclusivo riferimento agli stessi Piero Niceta, Olimpia Niceta e Massimo Niceta, essendo Onofrio Niceta titolare del solo punto vendita di via Roma n. 07. I signori Piero, Olimpia e Massimo Niceta precisano, inoltre, che, in relazione alla posizione processuale di Angelo Niceta - pure richiamata nell'articolo in esame- gli stessi hanno provveduto a proporre denuncia- querela in ordine alle dichiarazioni calunniose dallo stesso rese; dichiarazioni che, peraltro, sono state espressamente ritenute infondate ed inattendibili dalla Corte di Appello di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, che, con provvedimento reso all'udienza del 17 luglio 2017, ha accolto il gravame interposto nell'interesse dei miei assistiti in quella sede".