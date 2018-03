Pedopornografia, sul pc oltre 600 file tra video e foto: medico rinviato a giudizio

Medico rinviato a giudizio per detenzione di materiale pedopornografico. Inizierà il prossimo 18 giugno, davanti alla quinta sezione del Tribunale di Palermo, il processo in cui è imputato un professionista nel cui computer sono stati trovati l'anno scorso oltre 600 file tra video e foto. Il dottore è stato rintracciato grazie alle indagini degli agenti della polizia postale che sono risaliti a lui tramite l'indirizzo IP. A quel punto è scattata la perquisizione che ha portato al sequestro del pc in cui era salvato il materiale illecito. A rappresentare l'accusa c'era il sostituto procuratore Enrico Bologna.