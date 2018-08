Bagheria, Comune vince l’appello contro Amia: "Non dovrà pagare 14 milioni di euro"

Il Comune di Bagheria non dovrà pagare alla curatela di Amia la somma di oltre 14 milioni di euro, oltre agli interessi e alle spese legali per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani conferiti dal Comune dal 1999 al 2006. La Corte ha rigettato l’appello proposto dalla curatela del fallimento Amia Spa in liquidazione: "La pretesa creditoria è insussistente e priva di fondamento, non essendo stati ritenuti legittimi i relativi provvedimenti amministrativi".

A difendere il Comune di Bagheria l’avvocato Claudio Trovato. "Ringrazio - ha dichiarato il sindaco Patrizio Cinque - l’ufficio legale del Comune diretto dalla dottoressa Vincenza Guttuso, l’avvocato Trovato ed i membri dell’organo straordinario di liquidazione che hanno lavorato in sinergia per difendere al meglio l’ente da me rappresentato. E’ una sentenza importante perché la somma in gioco è consistente. Il fatto di non essere soccombenti in questa causa ci consente di affrontare le conseguenze del dissesto con più tranquillità".

Il fatto

Il Comune nel dicembre del 2006 si era opposto al decreto ingiuntivo n.2836/2006 con il quale il tribunale di Palermo aveva imposto al Comune di pagare in favore di Amia Spa la somma dei quasi 15 milioni di euro per il servizio di smaltimento Rsu presso la discarica di Bellolampo e non quella di Bolognetta a causa di una frana. Nessun contratto in merito fu perfezionato tra il Comune e Amia. Inoltre Amia fatturava al Comune senza aver concordato la tariffa ma sulla base di una tariffa determinata unilateralmente. Nel 2011 l’opposizione al decreto ingiuntivo proposto da Amia fu accolto dal tribunale ed oggi arriva la sentenza di appello che vede il Comune vincitore.