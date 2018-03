Le processioni mandano in tilt la viabilità: strade chiuse e divieti, niente Ztl fino a martedì

Una ventina di processioni e diversi eventi sportivi: sarà un weekend complicato sul fronte viabilità. La polizia municipale rende note manifestazioni che ingolferanno il traffico nel weekend di Pasqua. "La presenza di turisti e la concomitanza delle processioni si concentreranno soprattutto nel centro città - spiegano dal comando di via Dogali - e per garantire i servizi di viabilità verranno impiegati in strada vigili, polizia amministrativa e vigilanza delle sedi istituzionali. In tutto opereranno 380 tra agenti ed ufficiali del corpo per garantire la sicurezza di cittadini e ospiti ed il regolare svolgimento degli eventi".

A partire da domani, sabato 31 marzo e fino al 7 aprile si svolgerà il campionato Europeo Classe Techno 293 plus 2018 che prevede gare di piccole imbarcazioni a vela a Mondello. "Si ricorda inoltre la chiusura del Cassaro basso nelle giornate di sabato e domenica - dicono dalla polizia municipale -. Nella giornata di lunedì il personale del Corpo vigilerà all’interno del parco della Favorita per garantire una corretta fruizione del luogo da parte dei gitanti". E in vista delle processioni religiose, da ieri la Ztl non è attiva e le auto potranno dunque circolare in tutto il centro storico. Quattro giorni di sospensione, visto che fino a lunedì la Ztl non è comunque valida perché di mezzo ci sono anche sabato e domenica e il lunedì di Pasquetta.

Ecco il calendario completo:

Oggi (venerdì 30 marzo)

In merito alle processioni religione del Venerdì santo, oltre a quelle già comunicate nei precedenti giorni, sono previste:

Ore 16:30

Processione dell’Itria ai cocchieri

Via Alloro, piazza Aragona, piazza S. Anna, via Cagliari, via Roma, (tratto lato monte) – piazza del Messinese, via Piccola del Teatro S. Cecilia, via Cantavespri,, piazza Rivoluzione, via Garibaldi, via Lincoln, (tratto), piazza Giulio Cesare (lato mare), via Rocco Pirri, corso dei Mille (tratto lato monte fino altezza via Gianfilippo Ingrassia), corso del Mille (tratto lato mare), via Pietro Randazzo, via Michele Cipolla, via Gianfilippo Ingrassia, via Antonio Ugo, via Rudinì, via Archirafi (tratto), via Lincoln (tratto), via Niccolò Cervello, piazza Kalsa, via Santa Teresa, via dello Spasimo, via Vetriera, via Alloro e rientro in chiesa.

Ore 17.00

Parrocchia Maria SS. Addolorata alla Guilla:

Via Beati Paoli, piazza Santi Cosma e Damiano, via Judica, via Matteo Bonello, via Papireto, via Cappuccinelle, via Porta Carini, via Nicolò Turrisi, via Pacini, via Re Federico, via lmera, via Mogia, via Ranzano, corso Finocchiaro Aprile, corso Alberto Amedeo, piazzetta D'Ossuna, via Cappuccinelle, via Papireto, piazza Noviziato, via Papireto, via Pirriaturi, via Matteo Bonello, via Gioieni, via Beati Paoli, rientro in Chiesa;

Ore 21,00

Via Crucis animata all’interno dei Giardini della Zisa

Ore 21.00

Processione parrocchia San Giovanni Battista – Baida

Uscita dalla parrocchia, via F.sco Baracca, via al Convento di Baida, via Luparello.

Domani (sabato 31 marzo)

Ore 6:30 manifestazione ciclistica “Terzo Randonnée di Palermo” partenza da piazza Verdi, percorso aperto al traffico.

Ore 22:30 veglia pasquale in Cattedrale – percorso che va dalla Curia alla Cattedrale passando per via Bonello.

Campionato Europeo Classe Techno 293 plus 2018 (O.D. 287).

Viale Regina Elena, nel tratto compreso tra l'intersezione con viale P.ssa Mafalda e viale Principessa Giovanna, in deroga alla O.D. n. 521 del 15/05/2013 ed alla O.D. n. 611 del 29/05/2013 per lo svolgimento " Campionato Euro­peo Classe Tecno 293 Plus": divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta ambo i lati dovrà essere garantita sempre la presenza di uno spazio di circola­zione veicolare longitudinale, di larghezza non inferiore a metri 2,75, libero da qualsiasi ostacolo o impedimento.

Viale Principessa Giovanna, nel tratto compreso tra l'intersezione con viale Regina Elena e viale delle Palme: divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta ambo i lati nel senso di marcia in direzione monte a condizione che venga garantita sempre la presenza di uno spazio di circolazione veicolare longitudinale, di larghezza non inferiore a metri 2,75, libero da qualsiasi ostacolo o impedimento.

Viale Principessa Mafalda, nel tratto compreso tra l'intersezione con viale delle Palme e viale Regina Elena: divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta sul lato destro nel senso di marcia in direzione mare, ad eccezione dei carrelli portabarche a condizione che venga garantita sempre la pre­senza di uno spazio di circolazione veicolare longitudinale, di larghezza non inferiore a metri 2,75, libero da qualsiasi ostacolo o impedimento.

Viale Regina Elena, nel tratto compreso tra l'intersezione con Viale P.pe Umberto per consentire la sfilata dei partecipanti all'evento " Campionato Europeo Classe Tecno 293 Plus" si dispone: divieto di sosta con rimozione ambo i lati dalle ore 16.30 alle ore 18.30 del 01.04.2018 e chiusura al transito veicolare nel medesimo orario e tratto. Tratto prospiciente il mare e compreso in P.zza Valdesi sino alla carreggiata lato SNAI ( esclusa );

Divieto di sosta con rimozione ambo i lati dalle ore 16.30 alle ore 18.30 del 01.04.2018 e chiusura al transito veicolare.

Piazza Valdesi, Carreggiata compresa tra via P.pe di Scalea e viale Regina Elena (lato Snai ): divieto di sosta con rimozione ambo i lati dalle ore 15,00 alle ore 18.30 del 01.04.2018 per consentire ai veicoli prove­nienti dalla direzione viale Margherita di Savoia raggiungere la località di Mondello durante la temporanea chiusura per con sentire la sfilata degli atleti in viale Regina Elena.