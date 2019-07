Sfila la processione per la Santuzza: 6 linee bus cambiano percorso 

In occasione della processione per Santa Rosalia il 15 luglio cambiano percorso le linee 101, 102, 103, 107, 124 e la navetta centro storico. Come da tradizione, l'evento religioso partirà alle 19 dalla Cattedrale (via Matteo Bonello), attraverserà tutto Corso Vittorio Emanuele per poi risalire nuovamente verso la Cattedrale verso le 22.30. Per consentirne lo svolgimento, già dal pomeriggio, saranno chiuse al transito veicolare le vie, le piazze e gli incroci (via Roma) interessati dal passaggio della processione.

Ecco nel dettaglio le modifiche, temporanee, nel dettaglio:

Linea 101 da viale Del Fante verso Stazione centrale

Normale percorso fino in via Libertà – a destra piazza Mordini – carreggiata laterale monte di via Della Libertà – a destra via Dante – via Latini – via Houel – via Goethe – via Turrisi – via Balsano – via Volturno – via Cavour – piazza XIII Vittime – via F. Crispi – via Cala – Foro Umberto I – via Lincoln – piazza G. Cesare (capolinea).

Da Stazione Centrale verso Stadio: via Balsamo – a sinistra C.so dei Mille – a destra via Lincoln – Foro Umberto I – inversione di marcia – Foro Umberto I – via Cala – via Crispi (lato valle) – piazza XIII Vittime – via Cavour – a destra via Villaermosa – a destra via Stabile – a sinistra via Roma – piazza Sturzo – segue normale percorso.

Linea 102 da Stazione Notarbartolo verso Stazione Centrale

Normale percorso fino in via Della Libertà–a destra piazza Mordini–carreggiata laterale monte di via Della Libertà – a destra via Dante – via Latini – via Houel – via Goethe – via Turrisi – via Balsano – via Volturno – via Cavour – piazza XIII Vittime – via F. Crispi – via Cala – Foro Umberto I – via Lincoln – Stazione Centrale.

Da Stazione Centrale verso Stazione Notarbartolo: via Balsamo – a sinistra C.so dei Mille – a destra via Lincoln – Foro Umberto I – inversione di marcia – Foro Umberto I – via Cala – via Crispi (lato valle) – piazza XIII Vittime – via Cavour – a destra via Villaermosa – a destra via Stabile – a sinistra via Roma – piazza Sturzo – segue normale percorso.

Linea 103 da piazzale J. Lennon verso centro

normale percorso fino in via Cavour – piazza XIII Vittime – via Cala – via Foro Umberto I – inversione primo varco – via Foro Umberto I – via Cala – via Crispi (lato valle) – piazza XIII Vittime – via Cavour – a destra via Villaermosa – a destra via Stabile – a sinistra via Roma – segue normale percorso.

Linea 107 da piazza Giulio Cesare verso Stadio

Da Stadio verso Stazione Centrale: normale percorso fino in via Cala – via Foro Umberto I – segue normale percorso.

Linea 124 da parcheggio Emiri verso Stazione centrale

Normale percorso fino in via Cavour – piazza XIII Vittime – via F. Crispi – via Cala – Foro Umberto I – via Lincoln – Stazione Centrale.

Dalla stazione centrale verso parcheggio Emiri: via Balsamo – a sinistra C.so dei Mille – a destra via Lincoln – Foro Umberto I – inversione di marcia – Foro Umberto I – via Cala – via Crispi (lato valle) – piazza XIII Vittime – via Cavour – a destra via Villaermosa – a destra via Stabile – a sinistra via Roma – piazza Sturzo – segue normale percorso.

Navetta Centro Storico (capolinea provvisorio in piazza Giulio Cesare)

Normale percorso fino in via Cala –via Foro Umberto I– via Lincoln –piazza Giulia Cesare (capolinea).